الأمم المتحدة: وفاة امرأة يمنية كل ساعتين ويجب مضاعفة تمويل الخطط الإنسانية

دعت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ناتاليا كانيم، فرقاء النزاع في اليمن إلى الإسهام الفاعل في تحقيق السلام، كما دعت المانحين لمضاعفة تمويلهم للمساعدات في اليمن.

وقالت المسؤولة الأممية خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم السبت في عدن، إنها ستتطلع بشكل مباشر على تداعيات الوضع الإنساني، وخاصة على النساء والفتيات، والاستجابة التي يقوم بها العاملون في مجال الإغاثة للتخفيف من معاناة الناس في ظل ظروف بالغة الصعوبة، موضحة أن جولتها تشمل عدة مرافق في عدن.

وجددت التأكيد على استمرار جهود الأمم المتحدة والصندوق الأممي للسكان في تقديم المساعدة وخصوصا للنساء والفتيات نتيجة الأزمة الإنسانية، والقيام بجهود محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز الالتزام بالمعايير الأخلاقية وتقييم الأولويات وفقا للمعاناة الإنسانية، معربة عن قلقها من شبح المجاعة وسوء التغذية.

وأكدت كانيم تسجيل وفاة امرأة كل ساعتين بفعل تردي أوضاع القطاع الصحي في اليمن، لافته إلى صلاحية 20% فقط من المرافق الصحية في اليمن لتقديم خدمات في مجال الأمومة والطفولة.

واستعرضت الجهود الأممية في اليمن بمجال تقديم المساعدات الخاصة بالصحة الإنجابية، ودعم أكثر من نصف المراكز الصحية العاملة بالمستلزمات والحوافز للعاملين فيها وتقديم خدمات الحماية بشكل عام ودعم 10 مراكز للصحة النفسية والعقلية ودعم المخيمات وغيرها من المساعدات الأخرى.