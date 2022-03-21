روسيا لا تعتزم زيادة ضخ الغاز إلى أوروبا خلال الشهر المقبل

لم تظهر روسيا أي مؤشرات على زيادة ضخ كميات الغاز الطبيعي إلى أوروبا خلال الشهر المقبل، مع اقتراب موسم الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب الأوروبي على الغاز من نهايته، وهو ما يجعل الطلب على الوقود غير مؤكد.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن شركة جازبروم الروسية التي تحتكر تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا اختارت عدم حجز أي طاقات نقل للغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يامال-أوروبا خلال الشهر المقبل، بحسب نتيجة المزايدة الشهرية لتأجير طاقات نقل الغاز عبر الخط اليوم الاثنين. كما أبقت الشركة الروسية على كميات الغاز الطبيعي الحالية التي يتم ضخها إلى أوروبا عبر أوكرانيا.



وأضافت بلومبرج أنه في حين زادت صادرات جازبروم خلال آذار/مارس الحالي بعد انخفاضها إلى مستويات قياسية في بداية العام الحالي، فإنه لا يوجد يقين بشأن التدفقات خلال الشهر المقبل.



يأتي ذلك فيما أكدت شركة "جازبروم" اليوم الاثنين أنها تواصل ضخ الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية كالمعتاد، ووفقا لطلبات العملاء الأوروبيين.



ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث باسم الشركة سيرجي كوبريانوف القول :"تقوم جازبروم بضخ الغاز لنقله عبر الأراضي الأوكرانية بشكل اعتيادي، ووفقا للكميات المطلوبة من المستهلكين الأوروبيين، والتي تبلغ اعتبارا من اليوم 7ر104 مليون متر مكعب".



وكان الطلب ليوم أمس عند 6ر106 مليون متر مكعب.



تجدر الإشارة إلى أن هذه الكمية تأتي قريبة من إجمالي الالتزامات التعاقدية التي يمكن أن تضخها جازبروم عبر أوكرانيا والبالغة 7ر109 مليون متر مكعب في اليوم.