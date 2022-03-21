 بريطانيا: قتال عنيف شمال كييف.. والقوات الروسية تبعد 25 كلم عن وسط المدينة - بوابة الشروق
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بريطانيا: قتال عنيف شمال كييف.. والقوات الروسية تبعد 25 كلم عن وسط المدينة

د ب أ
نشر في: الإثنين 21 مارس 2022 - 9:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 21 مارس 2022 - 9:03 ص

بيّن تقييم استخباراتي لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن التطورات في أوكرانيا، اليوم الاثنين، استمرار القتال العنيف شمال العاصمة الأوكرانية.

وجاء في التقييم أن "القوات الروسية المتقدمة باتجاه كييف من جهة الشمال الغربي قد توقفت. وتمكنت المقاومة الأوكرانية القوية من التصدي للقوات المتقدمة من اتجاه هوستوميل إلى الشمال الغربي. ولا يزال الجزء الأكبر من القوات الروسية على بعد أكثر من 25 كيلومترا من وسط المدينة".

وأضاف التقييم: "على الرغم من عدم إحراز تقدم، تظل كييف الهدف العسكري الرئيسي لروسيا، ومن المرجح أن تعطي أولوية لمحاولة حصار المدينة خلال الأسابيع المقبلة".

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