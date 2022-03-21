إبراهيم عيسى: 80% من مشاهد «فاتن أمل حربي» موجودة بملفات محكمة الأسرة

قال الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى، إن اسم مسلسل «فاتن أمل حربي» جاء تيمنًا بالفنانة فاتن حمامة، والشاعر أمل دنقل.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الأحد، أن فكرة المسلسل بدأت بحماس من المخرج محمد العدل الذي تحمس لتنفيذ مسلسل عن قضايا المرأة وقانون الأحوال الشخصية، وبناء عليه بدأت الفكرة بالنسبة إليه وشرع في المعالجة الدرامية.

وأوضح أن المشكلة بالنسبة إليه تدور حول ثقافة المجتمع وليس القانون، والتي تفرز هذا الموقف ضد المرأة، ما يؤدي إلى كل هذه المشكلات، مضيفًا أن مصر بها 1.5 مليون قضية محكمة أسرة سنويًا.

وذكر أن قانون الأحوال الشخصية به ظلم كبير وهائل للمرأة المصرية، خاصة في ظل التوقيت الحالي للوجود الرسمي للمرأة في العديد من مناصب الدولة، لذا كان من المهم وجود عمل درامي قريب من الناس يناقش هذه القضية بشفافية كاملة.

وأكد أن 80% من المشاهد المعروضة في المسلسل هي قضايا حقيقية في ملفات محكمة الأسرة، مضيفًا أن هذا العمل يثير العقل والقلب معًا، مع وجود العامل المرح.

ونوه بأن المسلسل «ليس قاتمًا لكنه واقعي للغاية، وفي الوقت نفسه مصري جدًا»، موضحًا أن مثل هذه القضايا مصرية صميمة، لأن مصر تنفرد بهذا القانون بمشاكله دون كل الدول العربية.

وتابع: «أعد المشاهد بأنه سيجد في كل حلقة ما يجعله يبتسم ويضحك ويتعامل كأنه أمام مسلسل كوميدي»، لافتًا إلى أنه يتمنى أن يشاركه المجتمع المصري كله في المطالبة بتغيير قانون الأحوال الشخصية بالكامل.

مسلسل «فاتن أمل حربي»، من بطولة النجمة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوبي، محمد ثروت، جيلان علاء وفادية عبد الغني، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.

ويناقش المسلسل، إحدى القضايا التي تعاني منها الكثير من السيدات، حول «فاتن» التي قررت أن تنفصل عن زوجها، وطلبها الطلاق لتجد بعدها أنها أمام محاكم وقوانين، تمنعها من الزواج بعد الانفصال بسبب أبنائها.