النائب أحمد عاشور يطالب بإعادة النظر في إدارة ممتلكات جامعة القاهرة



طالب النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب، بإعادة النظر في إدارة ممتلكات جامعة القاهرة.

وقال خلال توجيه طلب إحاطة موجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، أيمن عاشور في الجلسة العامة اليوم

"ممتلكت جامعة القاهرة تستطيع أن تغطي تكاليف التعليم العالي"، مشيرًا إلى وجود 54 ألف فدان تتبع الجامعة مؤجرة بـ 12 جنيها للفدان.

وأضاف: "لو الوزارة أو الجامعة مامعاش بيان معايا بيان بجميع الأراضي والمؤجرين"، لافتًا إلى إرفاقه في مضبطة الجلسة العامة.

كما أشار إلى مستشفى ثابت ثابت الت خصصت وقف لصالج جامعة القاهرة وانتهت التراخيص منذ 1997 بمساحة 19 ألف و 900 متر ، لافتًا إلى أن المبنى اكتمل كبناء لكن دون أجهزة وأكد ضرورة العمل على توفير الأجهزة وبدء التشغيل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي تشهد توجيه 140 أداة رقابية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، أيمن عاشور تتضمن الأدوات الرقابية بمجلس النواب طلبات إحاطة وأسئلة بشأن استحداث كليات، ونظام التنسيق بالجامعات للمصريين والوافدين، وعن تطوير المناهج لمواكبة التكنولوجيا وسوق العمل والارتقاء بمستوى الخريجين، وعن أوجه الرقابة على الجامعات والمعاهد الخاصة وارتفاع مصروفاتها، وعن أوضاع العاملين بالجامعات.

كما ينظر مجلس النواب طلبات الإحاطة عن سياسة الحكومة بشأن دعم اتحادات الطلبة والأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات وسياسة الحكومة بشأن تأهيل وتدريب طلاب الفرق النهائية بالجامعات المصرية لسوق العمل.

ويناقش المجلس سياسة الحكومة بشأن رفع وعي شباب الجامعات وسياسة الحكومة بشأن النهوض بالتعليم الجامعي الحكومي، وسياسة الحكومة بشأن ربط التعليم العالي بسوق العمل.

ويناقش طلبات إحاطة وسؤال عما تعانيه المستشفيات الجامعية من نقص الأطباء والمستلزمات الطبية مما يؤثر على مستوى الخدمة الطبية.

كما يناقش طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن تشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة والاستفادة من المميزين منهم مما يحول دون سفرهم للخارج، بالإضافة إلى تعديلات مسمي الدرجة العلمية لخريجي المعاهد الفنية، وعن الاهتمام بالبحث العلمي وتطويره.