الولايات المتحدة تفرض مزيدا من العقوبات على برامج الطائرات المسيرات والأسلحة في إيران

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فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على العديد من الشركات والأفراد لدعم شراء إيران مواد من أجل برامج الأسلحة الخاصة بها.

واستهدفت العقوبات الجديدة التي تم الإعلان عنها، اليوم الثلاثاء، 4 شركات و3 أفراد، مقرهم في إيران وتركيا.

وقال بيان وزارة الخزانة الأمريكية، إن المعدات التي يتم الحصول عليها تشمل "محركات أوربية المنشأ للطائرات بدون طيار لدعم برامج الطائرات بدون طيار والأسلحة الإيرانية".

وذكر نائب وزير الخزانة لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون أن "نشر إيران الموثق جيدا للطائرات بدون طيار والأسلحة التقليدية إلى وكلائها لا يزال يقوض الأمن الإقليمي والاستقرار العالمي".

ونتيجة للعقوبات، سيتم تجميد أية أصول في الولايات المتحدة خاصة بالشركات والأشخاص الذين استهدفتهم العقوبات، كما سيتم منع المواطنين الأمريكيين من القيام بأي أعمال تجارية معهم.