سريلانكا تحصل على موافقة مبدئية من صندوق النقد للإفراج عن الشريحة التالية من قرض الإنقاذ

حصلت سريلانكا، على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي بشأن الإفراج عن الشريحة التالية من القرض الخاص ببرنامج إنقاذ البلاد، والذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار، بحسب ما قاله مصدر مطلع على الأمر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، عن المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن الاتفاق الذي تم على مستوى الخبراء على قسط القرض، يخضع لأحكام معينة.

ومن المقرر أن يعقد مسؤولو صندوق النقد الدولي الذين يزورون البلاد، مؤتمرا صحفيا في كولومبو، بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي.

جدير بالذكر أن سريلانكا مازالت تعتمد على مساعدات صندوق النقد الدولي من أجل استعادة النمو لاقتصادها، الذي تضرر بشدة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، وبسبب أزمة الدين.

وعقدت الحكومة، بالفعل اتفاقات مع الدائنين الرسميين، ومن بينهم الصين والهند ونادي باريس، وأيضا مع أصحاب دينها المحلي.