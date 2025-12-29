سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الاثنين، نقلا عن وزير الخارجية سيرجي لافروف، بأن أوكرانيا حاولت مهاجمة مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين في منطقة نوفجورود.

ونقلت الوكالة عن الوزير القول إن موسكو ستغير نتيجة لذلك موقفها في المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال لافروف إن أوكرانيا هاجمت مقر إقامة بوتين في نوفجورود في الفترة من 28 إلى 29 ديسمبر باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى.

ونقلت الوكالة عن لافروف قوله أيضا: "لن تمر هذه الأعمال المتهورة دون رد".

ولم يتضح بعد ما إذا كان بوتين موجودا في المقر وقت الهجوم، وفق وكالة رويترز.