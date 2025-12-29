 إقالة ضابط في الجيش الإسرائيلي على خلفية فشل عملياتي خطير في لبنان - بوابة الشروق
الإثنين 29 ديسمبر 2025 6:04 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تأهل المنتخب لدور الـ16.. تؤيد خوض مباراة أنجولا بـ:
النتـائـج تصويت

إقالة ضابط في الجيش الإسرائيلي على خلفية فشل عملياتي خطير في لبنان

وكالات
نشر في: الإثنين 29 ديسمبر 2025 - 5:56 م | آخر تحديث: الإثنين 29 ديسمبر 2025 - 5:56 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن رئيس الأركان إيال زامير قرر إقالة ضابط احتياط برتبة عقيد، على خلفية مقتل الجنديين غور كهاتي وزئيف حانوخ «زئيفو» إرليخ خلال عملية عسكرية في لبنان.

وذكر الجيش، في بيان رسمي، أن رئيس الأركان اطّلع على نتائج التحقيق العملياتي في الواقعة، وخلص إلى أنها تمثل «فشلًا عملياتيًا خطيرًا» انتهى بنتائج وُصفت بالمأساوية.

وبناءً على ذلك، تقرر توجيه توبيخ قيادي شديد للعقيد (احتياط) يوآف يروم، وإبعاده عن خدمة الاحتياط، مع إنهاء خدمته العسكرية بشكل كامل، وفق ما نقلته وكالة «معًا» الفلسطينية.

وأشار البيان إلى أن القرار جاء عقب إغلاق المدعي العسكري العام ملف التحقيق الجنائي بحق الضابط، إلى جانب توصيته باتخاذ إجراءات قيادية بحقه.

وأوضح جيش الاحتلال أن التحقيق كشف عن «إخفاقات خطيرة» في سلوك الضابط، سواء خلال مرحلة الإعداد للعملية أو أثناء تنفيذها، بما في ذلك إدخال مدني إلى منطقة قتال دون الحصول على التصاريح اللازمة، ودون جاهزية عملياتية مناسبة.

وأضاف البيان أن بعض هذه الإخفاقات تعكس «فجوات ثقافية وعملياتية أوسع» داخل الجيش، مؤكدًا الحاجة إلى معالجتها بشكل منهجي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك