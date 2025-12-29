يحمل صلاح محسن، مهاجم منتخب مصر، شارة قيادة الفراعنة لأول مرة في مسيرته، خلال مواجهة أنجولا، المقرر إقامتها مساء اليوم، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية2025، ، المقامة حاليا في المغرب في الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير 2026.

ويخوض منتخب مصر اللقاء أمام أنجولا في مباراة تحصيل حاصل بالنسبة للفراعنة، ويُعد صلاح محسن أقدم لاعبي المنتخب المشاركة في هذه المواجهة.

وكانت أول مباراة يخوضها صلاح محسن بقميص المنتخب في 13 أغسطس عام 2017.

وشارك صلاح محسن في 8 مباريات دولية مع منتخب مصر، نجح خلالها في تسجيل هدف وحيد.

وحسم منتخب مصر بطاقة التأهل إلى دور الـ16 مبكرا، بعد تحقيق العلامة الكاملة وجمع 6 نقاط من انتصارين متتاليين، الأول على زيمبابوي بنتيجة 2-1، ثم الفوز على جنوب أفريقيا بهدف دون رد.