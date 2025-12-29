رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، الاتهامات الروسية التي زعمت محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين في منطقة نوفجورود، واصفًا إياها بأنها «جولة أخرى من الأكاذيب».

وقال زيلينسكي، في تصريحات للصحفيين عبر تطبيق «واتساب»، إن روسيا تسعى من خلال هذه التصريحات إلى تقويض التقدم المحرز في محادثات السلام الأوكرانية–الأمريكية، إضافة إلى تهيئة الأجواء لتنفيذ ضربات ضد مبانٍ حكومية أوكرانية في العاصمة كييف، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

وكانت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء قد أفادت، في وقت سابق اليوم، نقلًا عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأن أوكرانيا حاولت مهاجمة مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين في منطقة نوفجورود.

وأضافت الوكالة، نقلًا عن لافروف، أن موسكو ستغير موقفها في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا على خلفية هذه الواقعة.

وقال لافروف إن أوكرانيا نفذت الهجوم خلال الفترة من 28 إلى 29 ديسمبر، باستخدام 91 طائرة مسيّرة بعيدة المدى، محذرًا من أن «هذه الأعمال المتهورة لن تمر دون رد».

ولم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موجودًا في مقر الإقامة وقت الهجوم المزعوم، وفق وكالة «رويترز».