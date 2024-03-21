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إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية في منطقة العياط

محمود عبد السلام
نشر في: الخميس 21 مارس 2024 - 12:07 ص | آخر تحديث: الخميس 21 مارس 2024 - 12:07 ص


أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب دراجة نارية توكتوك أعلى الطريق الإقليمي في منطقة العياط بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير دراجة نارية توكتوك اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب التوكتوك، ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص، نقلوا إلى المستشفي لتلقى العلاج اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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