 صحة بني سويف تحرر 59 محضرا خلال حملة على أماكن بيع السلع الغذائية - بوابة الشروق
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صحة بني سويف تحرر 59 محضرا خلال حملة على أماكن بيع السلع الغذائية

حازم الخولي
نشر في: الخميس 21 مارس 2024 - 3:49 م | آخر تحديث: الخميس 21 مارس 2024 - 3:49 م

شنت مديرية الصحة ببني سويف تحت إشراف الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، حملة رقابة على أماكن عرض وبيع وتصنيع السلع الغذائية من خلال مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بسمسطا بمجلس قروي الشنطور ودشطوط.

وشملت الحملة المنشآت الغذائية والعطارة والمخابز البلدية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي.

وتم تحرير 59 محضرا بعد  المرور على 13 منشأة وتم سحب 1 عينة، وإعدام حوالي 50 كيلو (عجين+ ملح) متغير في الخواص الطبيعية ومتحجر.

كما تحرير 28 محضر جنحة صحية موزعين كالتالي: تحرير 19 محضرا بالقرار 97 لعدم حمل شهادة صحية، وتحرير 6 محاضر بالقرار 96 لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، كما تم تحرير 3 محضر بالقرار 96 مادة 4 لتشغيل عمالة بدون شهادات صحية.


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