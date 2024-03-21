محافظ المنيا يشيد بإسهامات مؤسسات المجتمع المدني في خدمة أهالي المحافظة

مؤسسة العربي تقدم 20 غسالة تكريما للأمهات المثاليات بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، حرص الدولة على تنفيذ المبادرات التنموية التي من شأنها استهداف كافة فئات المجتمع، لافتا الى اهمية تضافر الجهود مع شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدنى من خلال تنفيذ العديد المساهمات المادية للأسر المصرية بشكل عام و الاسر الأكثر احتياجا بشكل خاص كنوع من الالتزام بدورها فى المشاركة المجتمعية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء وفد مؤسسة العربى وفى مقدمتهم المهندس محمود هشام العربي رئيس مجموعة سلسلة الامداد بمجموعة العربي.

أشاد المحافظ بدور الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى سواء فى تفعيل المبادرات الرئاسية أو تقديم المساعدات المادية للاسر المصرية والمشاركة فى تخفيف الأعباء عن كاهل تلك الأسر؛ إيمانا منها بدورها فى المسئولية المجتمعية مثمنا ما تقدمه مؤسسة مؤسسة العربى هذا العام بدعم ٢٠ غسالة لأمهات المنيا المثاليات.

وفى ختام اللقاء، أهدى الوفد للمحافظ درع مؤسسة العربى؛ تقديرا لدعمه المستمر لأنشطة وإسهامات الشركة وغيرها من مؤسسات المجتمع المدنى لخدمة أهالى المحافظة.