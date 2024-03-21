مئات الألمان يشكلون سلسلة بشرية للتنديد بالعنصرية

شكل مئات الأشخاص سلسلة بشرية في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الخميس، للتنديد بالتمييز العنصري.

وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، انضم الطلاب والأطفال الصغار أيضًا إلى تشكيل سلسلة بشرية في منطقة كروزبرج المتعددة الثقافات في برلين، والتي تمتد من محطة مترو كوتبوسر تور إلى شارع بيثانيدام، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وحمل المشاركون لافتات كتب عليها "لا للعنصرية"، و"كلنا بشر"، و"كلنا متشابهون"، و"نحن ضد العنصرية".

وتشهد ألمانيا تزايدا في العنصرية وكراهية الأجانب في السنوات الأخيرة، تغذيها دعاية الجماعات اليمينية المتطرفة والمعادية للمسلمين، بما في ذلك "حزب البديل من أجل ألمانيا" المعارض.

ويحتفل باليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري سنويًا في اليوم الذي أطلقت فيه الشرطة في شاربفيل بجنوب إفريقيا النار وقتلت 69 شخصًا كانوا مشاركين في مظاهرة سلمية ضد "قوانين المرور" المفروضة من نظام الفصل العنصري في 1960.