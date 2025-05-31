وزير الري يشدد على الصيانة الدورية لمكونات قناطر أسيوط الجديدة لضمان سلامتها وجودة تشغيلها

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أجرى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، يرافقه اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، زيارة تفقدية لقناطر أسيوط الجديدة الواقعة على نهر النيل.

وخلال الزيارة أكد الدكتور سويلم أهمية استمرار الصيانة الدورية لجميع مكونات القنطرة لضمان سلامة وجودة تشغيلها، بحسب بيان لوزارة الري مساء اليوم.

كما وجه بالمعايرة الدورية لأنظمة قياس التصرفات بالقنطرة، ومواصلة قطاع الخزانات تنفيذ برامج رصد وتقييم القناطر الكبرى لضمان سلامة جميع المنشآت الرئيسية على نهر النيل، وكذلك التنسيق بين قطاع الخزانات والقناطر الكبرى والإدارة المركزية لشئون المياه بقطاع الري وجهات الوزارة المختصة بهدف تطوير أنظمة توزيع المياه طبقا للتصرفات لرفع كفاءة ادارة منظومة المياه.

وصرح الدكتور سويلم بأن قناطر أسيوط الجديدة إحدى كبريات المنشآت المائية التي جرى تنفيذها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تُعد أيضًا من أكبر المشروعات المائية المقام على نهر النيل بعد السد العالي وقناطر إسنا ونجع حمادي.

وأشار وزير الري لأهمية قناطر أسيوط الجديدة وغيرها من المنشآت المائية الكبرى لدورها في التحكم في إمرار التصرفات المائية، والحفاظ على كل نقطة مياه، حيث تعمل القنطرة باستخدام بوابات حديثة تعمل بنظام هيدروليكي للفتح والقفل.

واضاف أن قناطر أسيوط تُسهم في تحسين حالة الري بإقليم مصر الوسطى في ٥ محافظات هي: (الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط) ، لخدمة حوالي ١.٦٠ مليون فدان، بالإضافة لتحسين الملاحة النهرية بنهر النيل من خلال هويس القنطرة الذي يعمل باستخدام منظومة تحكم من أحدث النظم العالمية.

وتابع: كما تضم القنطرة محطة لإنتاج الطاقة الكهرومائية، وخلق محور مروري جديد بأسيوط يربط شرق وغرب نهر النيل.