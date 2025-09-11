الحوثيون يعلنون مهاجمة أهداف في إسرائيل بصاروخ وثلاث مسيرات

أعلنت جماعة الحوثيين، مساء اليوم الخميس، مهاجمة أهداف في إسرائيل بصاروخ باليستي وثلاث مسيرات.

وقال المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع في بيان مصور: "نفذنا عملية استهدفت هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين 2، وقد حققت العملية هدفها بنجاح، وتسببت في هروب الملايين إلى الملاجئ".

وأشار إلى تنفيذ عملية عسكرية بثلاث طائرات مسيرة، استهدفت طائرتان منها مطار رامون بمنطقة أم الرشراش (إيلات)، فيما استهدفت الأخرى هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة النقب بفلسطين المحتلة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح.

وتحدث بأن العمليات تأتي" انتصاراً لمظلوميةِ الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، ورداً على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا"، حسب البيان.

ومنذ حوالي عامين يواصل الحوثيون شن هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر، ويقولون إنها لمناصرة قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مستمرة من قبل إسرائيل.