صلاح يقود هجوم ليفربول في التشكيل المتوقع أمام أستون فيلا

يستعد فريق ليفربول لمواجهة أستون فيلا، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب «أنفيلد»، في مباراة تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

ويتصدر الدولي المصري محمد صلاح تشكيلة ليفربول المتوقعة، في محاولة الفريق لتعزيز مركزه في جدول ترتيب البريميرليج، حيث يحتل الريدز المركز السابع برصيد 15 نقطة، بفارق هدف عن أستون فيلا الذي يأتي ثامنًا بنفس الرصيد.

ويشهد تشكيل ليفربول المتوقع عودة ريان جرافنبرج لوسط الملعب، لتعزيز السيطرة في منتصف الملعب، بينما يقود صلاح الهجوم إلى جانب كودي جاكبو وهوجو إيكيتيكي.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام أستون فيلا:

حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فان دايك، أندرو روبرتسون

الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستير، ريان جرافنبرج

الهجوم: محمد صلاح، كودي جاكبو، هوجو إيكيتيكي

ويفتقد ليفربول في هذه المباراة بعض اللاعبين للإصابة، وهم: أليسون بيكر، ألكسندر إيزاك، وجيريمي فريمبونج.