القائم بأعمال وزير البيئة: تسليم تمساح منطقة أبوتلات إلى حديقة الحيوان بالإسكندرية

قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، إن الوزارة تعاملت فوريًا مع واقعة العثور على تمساح حي مربوط الفم بمياه البحر بمنطقة أبوتلات بالإسكندرية، حيث تمت السيطرة عليه وتسليمه إلى حديقة الحيوان بالإسكندرية، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة.

وذكرت وزارة البيئة- في بيان، اليوم الخميٍس- أنها، من خلال الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، قد تلقت بلاغًا من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف وحى العجمي، يفيد بعثور عمال شاطئ أبوتلات على تمساح حي يبلغ طوله نحو متر واحد يطفو بمياه البحر ومربوط الفم بشريط محكم.. وفور ورود البلاغ، أصدرت الدكتورة منال عوض توجيهاتها بسرعة التعامل مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة الموقف أولًا بأول.