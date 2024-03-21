الإصابة تبعد نجم الجزائر عن تحضيرات الخضر لمواجهة جنوب أفريقيا

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، استبعاد هشام بوداوي لاعب خط وسط نادي نيس الفرنسي من قائمة الخضر التي تخوض معسكراً خلال فترة العطلة الدولية الحالية.

ويواجه منتخب الجزائر نظيره الجنوب أفريقي في ودية غداً الجمعة، كما يواجه بوليفيا يوم 26 من الشهر ذاته، فيما يأتي غياب بوداوي بسبب الإصابة التي لحقت به.

وأعلن المنتخب الجزائري عبر الحساب الرسمي على "إكس" أن المدرب فلاديمير بيتكوفيتش استبعد بوداوي بسبب الإصابة التي لحقت به في وقت سابق، حيث انضم لتجمع "الخضر" مصاباً.

وينضم هشام بوداوي لزميله إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان حيث يغادر الثنائي القائمة ليلتحق كل منهما بناديه من أجل التأهيل والتعافي من الإصابة.

يذكر أن فترة العطلة الدولية الحالية شهدت العديد من الإصابات في صفوف اللاعبين الذين غادروا منتخبا بلادهم من أجل العودة للتأهيل من الإصابة مع أنديتهم.