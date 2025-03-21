أهالي البعيرات ينظمون حفل الإفطار السنوي بحضور أكثر من 1000 شخص

نظم أهالي قرية البعيرات في الأقصر حفل الإفطار السنوي، الذي شهد حضور أكثر من 1000 شخص من أبناء القرية والقرى المجاورة، وذلك في تقليد سنوي يعكس قيم التكاتف والتراحم خلال شهر رمضان المبارك.

وجاء الحفل هذا العام متزامنًا مع تكريم حفظة القرآن الكريم من مختلف الفئات العمرية، حيث من المنتظر مساء اليوم توزيع الجوائز وشهادات التقدير على الفائزين في المسابقة التي أُقيمت خصيصًا لهذه المناسبة، وسط فرحة كبيرة من الأهالي وأولياء الأمور الذين حرصوا على دعم وتشجيع أبنائهم على حفظ كتاب الله.

وشهد حفل الإفطار حضور عدد من رموز المجتمع المدني، إلى جانب عمد القرى المجاورة، وشيوخ من وزارة الأوقاف الذين ألقوا كلمات مؤثرة عن فضل الشهر الكريم وأهمية التكافل الاجتماعي، كما تضمنت الفعالية تلاوات قرآنية وابتهالات دينية أضفت روحانية خاصة على الأجواء.

وامتدت مائدة الإفطار لتشمل أكثر من 1000 شخص، حيث تضافرت جهود الأهالي في إعداد الولائم التي تنوعت بين الأطعمة التقليدية والمشروبات الرمضانية، في مشهد يعكس روح المحبة والتعاون بين أبناء القرية.

كما حرص الشباب المتطوعون على تنظيم توزيع الطعام والمشروبات لضمان راحة الحضور.

وأكد منظمو الحفل أن الهدف الأساسي من هذا التجمع السنوي هو تعزيز الروابط الاجتماعية بين أهالي القرية، وإحياء روح المشاركة والتضامن بين الجميع، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تتطلب تضافر الجهود لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا.

واختتم الحفل بالدعاء والتضرع إلى الله بأن يديم على الجميع الخير والبركة، وسط إشادة واسعة من الحضور الذين عبروا عن سعادتهم بهذا الحدث الذي أصبح من أهم الفعاليات الرمضانية السنوية في البعيرات.