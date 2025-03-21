احتفل أهالي حي ركن الدين (حي الأكراد) في العاصمة السورية دمشق، يوم الخميس 20 مارس، بـ"عيد النيروز".



ونشر موقع "صوت العاصمة" السوري مجموعة من الصور وثقت احتفالات أهالي حي ركن الدين (حي الأكراد) بـ"النيروز".



والأربعاء تقدم المكتب الإعلامي للجان وحي ركن الدين بدعوة لجميع أبناء سوريا للمشاركة في عيد النوروز يوم 20 مارس 2025.

وأفاد المكتب الإعلامي بأنه سيتم التجمع عند وانلي الثالث (مفرق وادي السفيرة) في تمام الساعة التاسعة مساء.

وذكرت أن المسير سينطلق بالمشاعل والأعلام إلى النصب التذكاري وهناك سيتم الوقوف حدادا لقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الحي، وشهداء سوريا جميعا، وإيقاد الشموع ومن ثم نتابع المسير إلى ساحة شمدين حيث موقع الحفل الخطابي.

وأشار إلى أنه لن يتم الاحتفال بالعيد يوم 21 مارس حدادا على أرواح شهداء سوريا جميعا مدنيين وعسكريين.

و"النوروز" أو "النيروز" هو عيد رأس السنة الفارسية والسنة الكردية، ويوافق يوم الاعتدال الربيعي أي الحادي والعشرين من مارس في التقويم الميلادي.

ويرجع أصل عيد "النيروز" إلى تقاليد الديانة الزرادشتية لكن الاحتفال بهذا العيد بقي حتى بعد الفتوحات الإسلامية لبلاد فارس واستمر إلى يومنا هذا.

ويعتبر العيد أكبر الأعياد عند القومية الفارسية ويحتفل به في إيران والدول المجاورة كأفغانستان وتركيا ويحتفل به الأكراد خاصة في شمال العراق والمناطق الكردية في سوريا.

وانتقل عيد "النيروز" بين الشعوب والثقافات عبر طريق الحرير ويعتبر عطلة رسمية في إيران وأذربيجان والعراق وقرغيزستان.