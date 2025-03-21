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قال مصدر بمديرية الأوقاف في الأقصر، إنه من المقرر افتتاح مسجدين جديدين اليوم الجمعة، بعد انتهاء أعمال الصيانة والتطوير.

وأوضح المصدر لـ"الشروق" أن المسجدين هما مسجد السلام في نجع أحمد إبراهيم بمركز الزينية، ومسجد المطاعية الجديد بمركز البياضية.

وأشار إلى أن هذه الافتتاحات تأتي ضمن خطة الوزارة الشاملة لتطوير وتجديد بيوت الله، ما يعكس حجم الجهود المبذولة للنهوض بالمؤسسات الدينية.

وأضاف أن هذه الأعمال تأتي في إطار رؤية الدولة لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين، حيث تحرص الوزارة على التوسع في إنشاء المساجد الجديدة وتجديد القائم منها لضمان راحة المصلين وإقامة الشعائر الدينية في أجواء روحانية ملائمة.

ونوّه بأن جهود الإعمار والتطوير لم تقتصر على الجوانب المادية فقط، بل تشمل أيضًا برامج دعوية وتوعوية داخل المساجد لتعزيز الوعي الديني الوسطي ونشر الفكر المستنير.