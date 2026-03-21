ترامب: كان ينبغي على بريطانيا التحرك بشكل أسرع كثيرا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المملكة المتحدة "كان يجب أن تتحرك بشكل أسرع كثيرا" للسماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية لضرب مواقع الصواريخ الإيرانية التي تستهدف مضيق هرمز.

ووافق الوزراء في المملكة المتحدة يوم الجمعة على السماح للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية لضرب المواقع الإيرانية التي تستهدف مضيق هرمز.

وحتى الآن، سمحت حكومة المملكة المتحدة للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية- بما في ذلك القاعدة الموجودة في جزيرة دييجو جارسيا في المحيط الهندي - فقط لضرب مواقع الصواريخ التي تستهدف المصالح البريطانية في المنطقة.

وفي حديث للصحفيين خارج البيت الأبيض، قال الرئيس الأمريكي "لقد كان رد المملكة المتحدة متأخرا للغاية". ”

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عنه القول "أنا مندهش لأن العلاقة جيدة للغاية، لكن هذا لم يحدث من قبل مطلقا. لقد كانوا حقا، إلى حد كبير، حليفنا الأول، في جميع أنحاء العالم".

وأضاف "كان يجب أن يتحركوا بشكل أسرع كثيرا".

واجتمع الوزراء يوم الجمعة لمناقشة آخر المستجدات، حيث توصلوا إلى اتفاق، وفقا لما أعلنه داونينج ستريت.

وقد يثير هذا القرار على الأرجح غضب طهران، التي سبق أن ذكرت أن توفير المملكة المتحدة قواعدها العسكرية للولايات المتحدة يشكل "مشاركة في العدوان".