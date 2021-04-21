بيراميدز يصل لملعب موانواسا لمواجهة نكانا الزامبي

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وصلت حافلة فريق نادي بيراميدز إلى استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا استعدادا لخوض مباراة نكانا في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نكانا في الثالثة عصر اليوم بملعب ليفي موانواسا بمدينة ندولا في إطار لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتاج بيراميدز للفوز على نكانا اليوم من أجل تأكيد تأهله للدور ربع النهائي من البطولة القارية التي حل وصيفا في نسختها الأخيرة.

وعقد المدير الفني الأرجنتيني رودلفو أروابارينا محاضرة فنية للاعبي الفريق قبل التحرك إلى الملعب لإعلان التشكيل وخطة اللعب.