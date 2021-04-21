اختفاء غواصة تابعة للبحرية الإندونيسية وعلى متنها 53 بحارا

اختفت غواصة تابعة للبحرية الإندونيسية، اليوم الأربعاء، على متنها 53 بحارا وسط مخاوف من غرقها خلال مناورة عسكرية قبالة سواحل بالي.

وذكرت صحيفة "كومباس" الإندونيسية ذلك ونقلته صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية أن البحرية الإندونيسية نشرت عددًا من السفن الحربية للبحث عن الطاقم الغواصة المفقودة، موضحا أن المسؤولين يخشوا من غرق الغواصة.

وقال متحدث باسم البحرية الأندونيسية إن الغواصة الألمانية الصنع من طراز "كي إر أي نانجالا-402"، كانت تجري تدريبات طوربيد في المياه على بعد 60 ميلاً شمال جزيرة بالي، مضيفا أن البحرية تطلب الآن المساعدة من أستراليا وسنغافورة، اللتين لديهما سفن إنقاذ للغواصات.

وقال قائد القوات المسلحة الإندونيسية المارشال هادي تجيجانتو إن الاتصال بالغواصة فُقد في حوالي الساعة 4.30 صباحًا بالتوقيت المحلي، فيا قال الأدميرال يوليوس ويدجوجونو: "البحرية تبحث حاليًا عن [الغواصة] و"نحن نعرف المنطقة لكنها عميقة جدًا".

يذكر أنه تم بناء الغواصة المفقودة التي يبلغ وزنها 1395 طنًا في ألمانيا في عام 1978، وفقًا لموقع أمانة مجلس الوزراء الإندونيسي، وخضع لعملية تجديد لمدة عامين في كوريا الجنوبية تم الانتهاء منها في عام 2012.