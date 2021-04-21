قال السفير الإثيوبي في القاهرة ماركوس تيكلي ريكي، إنه لا وجود لأي احتمال لمشاركة أي أطراف أخرى في مفاوضات سد النهضة، التي يرعاها الاتحاد الأفريقي.

واعتبر ريكي في مقابلة مع فضائية "العربية" الاخبارية، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا ترى سببًا لإخراج مفاوضات سد النهضة خارج مظلة الاتحاد الأفريقي.

ونفى تسبب بلاده في عرقلة المفاوضات بشأن السد، مُعلنًا عزمها على استئناف المباحثات مرة أخرى وانفتاحها على مشاركة المعلومات بشأن سد النهضة.

وزعم السفير الإثيوبي، أن عملية الملء الثاني لسد النهضة لن تسبب ضررًا كبيرًا على دولتي المصب (مصر والسودان) مؤكدًا عزم بلاده البدء في عملية الملء الثانية في يوليو وأغسطس المقبلين.

وأعلنت إثيوبيا عزمها البدء في الملء الثاني للسد دون التوصل لاتفاق، ويُعد ملء السد وتشغيله أبرز النقاط الخلافية الحساسة بين إثيوبيا من جهة وكل من مصر والسودان من جهة أخرى.