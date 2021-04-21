 في عيد ميلادها الـ95.. الملكة إليزابيث تبقى في حداد بقلعة وندسور - بوابة الشروق
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في عيد ميلادها الـ95.. الملكة إليزابيث تبقى في حداد بقلعة وندسور

لندن (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 12:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 12:27 م
تقضي ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عيد ميلادها هذا العام في قلعة وندسور حيث لا تزال في حالة حداد بعد وفاة زوجها دوق أدنبره الأمير فيليب، بحسب بيان صادر عن قصر باكنجهام.

وكتب القصر على تويتر اليوم الأربعاء أن "اليوم هو عيد ميلاد الملكة الخامس والتسعين".

وجاء في تغريدة القصر: "ولدت (صاحبة الجلالة) في 21 أبريل 1926 في 17 شارع بروتون في لندن، وكانت أول مولودة لدوق ودوقة يورك".

وأضاف أنه "هذا العام، الملكة لا تزال في قلعة وندسور في فترة حداد ملكي بعد وفاة دوق أدنبره".

وقالت مصادر في وقت سابق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الملكة "ليس لديها خطط" للاحتفال بعيد ميلادها علنا.

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