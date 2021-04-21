قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن انتفاخ البطن عبارة عن وجود غاز أكثر من الطبيعي في الجهاز الهضمي، موضحًا أن الجهاز الهضمي المعدة والأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة أو القولون.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن 3 أشخاص معرضين للانتفاخ الأول هو المدخن، فالدخان يصل للمعدة مع التدخين والشخص الثاني هو العصبي لأنه يبتلع هواء كثير أثناء الكلام.

وذكر أن السبب الثالث هو شرب المياه الغازية أثناء الطعام وهي عادة سيئة يجب التوقف عنها، مضيفًا أن من أسباب انتفاخ القولون البصل والثوم خاصة أن بها غازات طيارة تمتص في القولون.

وأوضح أن الرسول عندما أوصى بمنع البصل والثوم يوم الجمعة كان له بعد علمي، مشيرا إلى أن النفس فاضح ويمكن التشخيص من رائحة النفس.

وحذر الدكتور حسام موافي من تجاهل الانتفاخ حتى لا يكون علامة على مرض خطير ويجب الذهاب للطبيب.



