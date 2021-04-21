النيابة تندب الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب حريق دير بالدرب الأحمر

تحقق نيابة الدرب الأحمر فى واقعة حريق الذى شب فى أحد المبانى التابعة لدير الأمير تاضرس، وأمرت النيابة بسرعة الانتهاء من تقرير الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق، وبيان ما إذا كان وجود شبهة جنائية من عدمه، فيما صرحت النيابة بدفن شخصين توفيا بسبب الحريق بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

وتلقى اللواء انتصار منصور، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من غرفة العمليات بنشوب حريق بشقة داخل أحد المبانى التابعة لدير الأمير تاضرس، فور انتقال قوات الحماية المدنية بالتنسيق مع أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، واللواء نبيل سليم، مدير المباحث، التى فرضت كردونًا أمنيًا فى محيط الحريق.

ودفعت قوات الدفاع المدنى بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتبين أن الحريق شب داخل شقة بالمبنى التابع للدير أسفر عن إصابة شخصين ووفاة اثنين آخرين، فيما تواصل النيابة العامة التحقيق والاستماع لأقوال شهود الواقعة.