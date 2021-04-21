دفن جثة صاحب كشك مات محروقا فى حلوان

صرحت نيابة حلوان، بدفن صاحب كشك توفى متأثرًا بحروق، عقب إضرام نقاش النيران بجسده بسبب خلافات بينهما بمدينة حلوان.

وتلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارا من مأمور قسم شرطة حلوان، باستقبال إشارة من المستشفى العام، بوصول المواطن (هاني - 37 سنة)، صاحب كشك، مصابا بحروق في أنحاء متفرقة من الجسد، وبالانتقال والفحص تبين قيام (أحمد.ز)، بإشعال النيران في الضحية بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وجار مناقشته حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.