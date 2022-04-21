رئيس وزراء اليابان يرسل قربانا إلى ضريح ياسكوني المثير للجدل

أرسل رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا قربانا إلى ضريح "ياسكوني" المثير للجدل في العاصمة طوكيو.

وأفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الخميس بأن إرسال كيشيدا للقربان احتفالا بعيد الربيع، يشير إلى أنه من المتوقع أن يحجم رئيس الوزراء الياباني عن زيارة الضريح.

وبعد تقلده منصب رئيس الوزراء في تشرين أول/أكتوبر الماضي، قدم كيشيدا قربانا مماثلا إلى ضريح "ياسكوني"، وذلك بمناسبة مهرجان الخريف.

ويكرم الضريح مجرمي حرب مدانين إلى جانب ما يقرب من 5ر2 مليون شخص قتلوا في الحرب. وأثارت الزيارات السابقة للقادة والنواب اليابانيين غضب الصين وكوريا الجنوبية بشكل خاص، حيث لا تزال ذكريات أعمال اليابان في زمن الحرب تثير غضبهما.