بوتين وبن سلمان يبحثان سبل توسيع العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية، اليوم الجمعة، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث تمت مناقشة سبل توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين موسكو والرياض، حسبما ذكر الكرملين في بيان.

وجاء في بيان الكرملين، تمت الإشارة إلى الارتياح إزاء التنسيق في إطار مجموعة "أوبك+"، التي تضم روسيا والسعودية، حسبما ذكرت اليوم الجمعة قناة"أر تي عربية"الروسية.

كما تم التطرق إلى آفاق التعاون بين السعودية ومجموعة "بريكس" (روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا)، كذلك هنأ بوتين المملكة قيادة وشعبا بعيد الفطر السعيد.

وتربط روسيا والسعودية علاقات استراتيجية قوية، حيث يتعاون البلدان في إطار مجموعة "أوبك+"،بحسب قناة "أر تي عربية ". وفي وقت سابق أعلنت 7 دول في "أوبك+"، في وقت واحد وبشكل غير متوقع عن خفض إضافي في الإنتاج فيما أعلنت روسيا تمديد تخفيضات كانت قد أعلنت عنها سابقا حتى نهاية العام الجاري.

ويبلغ إجمالي التخفيضات للدول الـ8 نحو 65ر1 مليون برميل وستطبق انطلاقا من شهر مايو المقبل ،وستستمر حتى نهاية العام 2023، وتهدف لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.