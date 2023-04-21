أمريكا: قدمنا مساعدات لأوكرانيا بأكثر من 35 مليار دولار

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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن بلاده قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا تزيد قيمتها عن 35 مليار دولار منذ بداية الحرب الروسية عليها.

وقال أوستن اليوم الجمعة في مستهل اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية بولاية راينلاند-بفالتس الألمانية إن الشركاء يعتزمون التحدث عن الدفاع الجوي والذخيرة خلال اجتماعهم الرابع.

وأضاف: "أوكرانيا بحاجة ماسة إلى مساعدتنا لحماية مواطنيها وبنيتها التحتية وقواتها من تهديدات الصواريخ الروسية"، مؤكدا مواصلة الدعم لأوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا.

وذكر أوستن أن جهود الشركاء من أجل أوكرانيا أحدثت فرقا كبيرا في ساحة المعركة، حيث أوضحت مدى خطأ حسابات الكرملين.

وبدأت روسيا غزوها لأوكرانيا منذ أكثر من عام.

وكانت مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا قد اجتمعت من قبل ثلاث مرات في رامشتاين. ومن المتوقع أن يحضر الاجتماع الرابع ممثلون عن دول لا تنتمي إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).