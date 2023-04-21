عشرات الأطفال يتجمعون حول الرئيس السيسي في احتفالية عيد الفطر

تجمع عشرات الأطفال من أبناء شهداء الجيش والشرطة حول الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية عيد الفطر المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات.

وعلى أنغام صاخبة، أخذ الأطفال يرقصون وسط أجواء من البهجة، وهو يتجمعون حول الرئيس.

وسادت حالة من البهجة بين الأطفال الذين تفاعلوا مع الأجواء، فيما أخذ الرئيس يداعب ويصافح الأطفال لإضفاء مزيد من البهجة.

وتضمنت الاحتفالية، العديد من الفقرات الفنية قدّمها عدد من المطربين والفنانين، مثل حمادة هلال وحكيم وأحمد زاهر، كما كرم الرئيس أسر عدد من شهداء الجيش والشرطة.

ويشارك الرئيس، أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية من أبطال القوات المسلحة والشرطة وكذا الأطفال من ذوي الهمم والأطفال الأيتام، للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وفي وقت سابق من اليوم، أدّى الرئيس السيسي صلاة عيد الفطر بمسجد المشير طنطاوي، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.

وكان الرئيس السيسي، قد تبادل التهنئة مع العديد من رؤساء الدول العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتحتفل الدولة المصرية والعديد من الدول الإسلامية والعربية، اليوم الجمعة، بعيد الفطر، حيث أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الجمعة، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.