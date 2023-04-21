روسيا: قرار دول أوروبا الشرقية بشأن تقييد صادرات الحبوب من أوكرانيا ضربة لزيلينسكي

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قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن قرار بولندا وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا بشأن تقييد صادرات الحبوب من أوكرانيا، يمثل ضربة لنظام الرئيس الأوكراني فلولوديمير زيلينسكي.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها على الإنترنت: "تلقى نظام زيلينسكي ضربة أخرى من أقرب أصدقائه في أوروبا الشرقية - بولندا وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا، والتي أوقفت مؤقتا تصدير الحبوب الأوكرانية بسبب احتجاجات مزارعيها وانخفاض الأسعار المحلية"، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وقالت الوزارة إن "النظام الراسخ في الاتحاد الأوروبي لتصدير المنتجات الزراعية من أوكرانيا عبر "ممرات التضامن" آخذ في التصدع".

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن "وسائل الإعلام الغربية تشير إلى أن الدعم غير المشروط من دول أوروبا الشرقية لكييف قد طال، وهذا يهدد نظام زيلينسكي بخسائر مادية ملموسة".