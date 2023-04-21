دبلوماسيون: مجموعة السبع تبحث توسيع نطاق العقوبات على روسيا

قال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة إن مجموعة السبع لكبرى الدول الصناعية تبحث توسيع نطاق القيود التجارية على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.



وذكر الدبلوماسيون الأوروبيون أن الولايات المتحدة، من بين دول أخرى ، منفتحة من حيث المبدأ على فرض حظر على تصدير منتجات إلى روسيا، مع استثناءات ممنوحة لمنتجات معينة مثل السلع الزراعية والأدوية.



وفرض الاتحاد الأوروبي إضافة إلى الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، عقوبات واسعة التأثير على روسيا، ردا على غزو الكرملين الشامل لأوكرانيا في عام 2022.



ويتم حتى الآن فرض حظر فقط على تصدير منتجات معينة. وتشمل تلك السلع في الاتحاد الأوروبي، الطائرات والسلع الفاخرة ورقائق كمبيوتر معينة. وبشكل أساسي، لا يزال يتم السماح بالتصدير إلى روسيا.



وشدد الدبلوماسيون الأوروبيون في بروكسل على أن مباحثات مجموعة السبع في مراحلها الأولية، مضيفين أن حزمة مرتقبة من العقوبات الأوروبية على روسيا ستركز على التحايل على الإجراءات العقابية.



وردا على إمكانية فرض حظر أوسع نطاقا على سلع مصدرة إلى روسيا، حذرت موسكو اليوم الجمعة من أن فرض المزيد من القيود التجارية سينتهي بها المطاف إلى الإضرار بالاقتصاد الدولي ككل.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة انترفاكس الروسية للأنباء إن "الخطوات الإضافية الجديدة التي قد تتم دراستها حاليا في بروكسل وواشنطن، ستؤثر بالطبع على الاقتصاد العالمي".



وتتمثل عقبة رئيسية أخرى في فرض حظر كامل على تصدير السلع إلى روسيا، وتتمثل فى أنه سيتعين الموافقة بالاجماع داخل الاتحاد الأوروبي.



وتضم مجموعة السبع: الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للمجموعة.