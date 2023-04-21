الفاتيكان: الكشف عن رسائل بريد إلكتروني خلال نزاع قضائي خطيئة كبرى

قال مسؤول بالفاتيكان، اليوم الجمعة، إن إجبار الكنيسة على تسليم النصوص ورسائل البريد الإلكتروني خلال المحاكمة بشأن صفقة عقارية في لندن، سيكون بمثابة "خطيئة كبرى"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقال كارلوس فرناندو دياز بانياجوا،القس والمحامي الكاثوليكي الروماني، والممثل عن الفاتيكان في أوراق الدعوى، إن "رسائل تطبيقات "الواتس آب" و"سيجنال" و"التليجرام" والبريد الإلكتروني بين الرئيس الأساقفة والكاردينال، محمية بموجب "السر البابوي"، وهي قاعدة تنطبق على المعلومات الحساسة المتعلقة بجوانب حوكمة الكنيسة".

وأكد في إفادة قدمت إلى محكمة لندن الشهر الماضي: إن "انتهاك السر البابوي يعتبر خطيئة كبرى".

ويعد الصراع بشأن الأدلة الإلكترونية، هو أحدث تطور في نزاع واسع النطاق في العديد من الدول، يتعلق باستثمار الفاتيكان البالغ 350 مليون جنيه إسترليني (383 مليون دولار) في مستودع هارودز السابق في منطقة تشيلسي بلندن.

ويحاكم عشرة أشخاص، من بينهم كاردينال إيطالي، في مدينة الفاتيكان بتهم مختلفة مرتبطة بتلك الصفقة.