شباب ورياضة مطروح: انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الــ 16 «الثقافة وفنون الفتاة والمرأة الحدودية»

شهد النادي الاجتماعي بمطروح انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الــ 16 الثقافة وفنون الفتاة والمرأة الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، تحت شعار "يهمنا الإنسان" حتى 28 إبريل الحالي.

وأوضح الدكتور وليد رفاعى مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، أن الملتقى يأتي استمرارا للفعاليات المنفذة ضمن برامج العدالة الثقافية ويستضيف فتيات وسيدات من 6 محافظات حدودية وهي شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر "الشلاتين وحلايب وأبو رماد"، مطروح، القاهرة "حي الأسمرات"، ويتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة بمشاركة نخبة من المدربين والأكاديميين المتخصصين في مختلف المجالات، بهدف تمكين ودعم المرأة الحدودية وتطوير مهاراتها الحياتية والمهنية.

وأوضح أن فعاليات الملتقى تتنوع بين المحاضرات، واللقاءات التوعوية حول بناء الأسرة، تعزيز الثقة بالنفس وتحقيق الأهداف، مخاطر المخدرات الرقمية وسبل الوقاية منها، تغير المناخ وتأثيره على صحة المرأة، دور الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على البيئة، وآليات التأهيل لسوق العمل في عصر الثورة الرقمية، إلى جانب الورش الفنية والحرف اليدوية ومنها الخيامية، التفصيل، التطريز السيناوي، الحلي والإكسسوارات، الجلود الطبيعية وورش إعادة التدوير، كتابة القصة القصيرة، والسيناريو، والإخراج السينمائي.

كذلك يشمل البرنامج ورشا لاكتشاف مواهب، وأخرى للحكي، وأمسيات ثقافية ودوائر للدعم النفسي من خلال التعريف بكيفية التعامل مع الضغوط الحياتية والتعافي من الصدمات النفسية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الزيارات والجولات الميدانية أهمها زيارة متحف روميل، متحف الآثار والمكتبة العامة، شاطئ عجيبة وغيرها من الأماكن لتعريف المشاركات بالتاريخ والتراث الحضاري للمحافظة.