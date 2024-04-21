 تشيلي تفرض تعريفات جمركية على الصلب الصيني لدعم الصناعة المحلية - بوابة الشروق
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تشيلي تفرض تعريفات جمركية على الصلب الصيني لدعم الصناعة المحلية

سانتياجو - د ب أ
نشر في: الأحد 21 أبريل 2024 - 9:35 م | آخر تحديث: الأحد 21 أبريل 2024 - 9:35 م

فرضت تشيلي تعريفات مؤقتة لمكافحة الإغراق على منتجات الصلب الصينية المستخدمة في صناعة التعدين في البلاد، في محاولة لدعم المصانع المحلية المتعثرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مرسوم، نُشر أمس السبت في الجريدة الوطنية، قوله إنه سيتم فرض تعريفات جمركية على كرات الصلب الصينية والقضبان المستخدمة في تصنيعها بنسبة 5ر33% و9ر24% على التوالي، خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقالت وكالة بلومبرج إن ارتفاع الواردات الرخيصة بسبب تباطؤ في الاقتصاد الصيني يفرض ضغطا على منتجي الصلب في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدر المشرعون في تشيلي ثمانية قرارات لحث الرئيس جابرييل بوريتش على الدفاع عن الصناعة المحلية الخاسرة، وقال وزير الاقتصاد التشيلي إنه يجري النظر في اتخاذ إجراءات لمكافحة الإغراق.

 

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