وزير الخارجية الأردني: طالبنا إيران وإسرائيل بعدم جرّنا إلى الصراع

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن التصعيد بين إيران وإسرائيل لا يخدم أحدًا ويهدد بحرب إقليمية.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة "cnn"، أن الأردن لن يكون ساحة معركة لإسرائيل وإيران بأي حال من الأحوال.

وأوضح أن المملكة بعثت برسائل للطرفين بأنها لن تسمح بانتهاك مجالها الجوي، وطالبتهما بعدم جر الأردن إلى الصراع.

وتابع الصفدي: «لا ينبغي لأي منهما أن ينتهك مجالنا الجوي ويعرض أمننا وشعبنا للخطر.. ولن نسمح لأي منهما بانتهاك مجالنا الجوي».

وشدد على ضرورة وقف هذا التصعيد، والتركيز على القضية الحقيقية وهي إنهاء المجازر والكارثة التي لا تزال تتكشف في غزة.

