حزب موريتاني معارض يعلن ترشيحه للرئيس السابق في الانتخابات الرئاسية

أعلن حزب جبهة التغيير المعارض ترشيح الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز للانتخابات الرئاسية المقبلة رغم أنه يقبع في السجن.

وعقد الحزب قيد التأسيس مؤتمرا صحفيا مساء السبت في نواكشوط للإعلان عن قرار ترشيح الرئيس السابق الذي دخل في خلاف مع صديقه وسلفه محمد ولد الشيخ الغزواني أسفر عن محاكمته وإدانته بتهم فساد.

وقال القيادي في الحزب الوزير السابق محمد ولد جبريل، في بيان وقعه الرئيس السابق من سجنه، إن ولد عبد العزيز قرر "تلبية نداء الوطن إيمانا بقدرة الشعب الطامح لغد أفضل". وأكد أنه "يسعى لتدارك ما يمكن تلافيه وتخليص البلد من هذا المأزق الحقيقي الذي نحن فيه".

وكانت محكمة موريتانية قد حكمت في ديسمبر الماضي بسجن ولد عبد العزيز خمس سنوات وحرمانه من حقوقه المدنية والسياسية وأدانته بغسيل الأموال إبان فترة حكمه وهي تهم ينفيها الرئيس السابق ويقول إنه يتعرض لتصفية حسابات سياسية بسبب معارضته للرئيس الحالي.

وتولى ولد عبد العزيز رئاسة موريتانيا خلال الفترة ما بين 2009 إلى 2019.