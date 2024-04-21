 انطلاق المراجعات النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة بإدارة المنيا التعليمية - بوابة الشروق
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انطلاق المراجعات النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة بإدارة المنيا التعليمية

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأحد 21 أبريل 2024 - 1:12 م | آخر تحديث: الأحد 21 أبريل 2024 - 1:12 م

قال محمد سليمان عبدالله، مدير عام إدارة المنيا التعليمية، إن إدارة التعليم الثانوي بالإدارة تحت إشراف هشام عزام مدير مرحلة التعليم الثانوي، أطلقت أقوى المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة بالتعاون مع نخبة من أكفأ المعلمين المتميزين.

وأضاف أن الرسالة موجهة إلى كل طلاب الشهادة الثانوية العامة الراغبين في التميز والتفوق، حيث يتم تنظيم أقوى المراجعات النهائية المجانية، بواسطة نخبة من أكفأ المعلمين المتميزين ومفاتيح النجاح الأساسية، متابعا: "فعلي كل طالب مجتهد ألا يفوت الفرصة، فالعمل الجاد اليوم، هو نجاح الغد".


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