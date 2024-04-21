انطلاق المراجعات النهائية المجانية لطلاب الثانوية العامة بإدارة المنيا التعليمية

قال محمد سليمان عبدالله، مدير عام إدارة المنيا التعليمية، إن إدارة التعليم الثانوي بالإدارة تحت إشراف هشام عزام مدير مرحلة التعليم الثانوي، أطلقت أقوى المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة بالتعاون مع نخبة من أكفأ المعلمين المتميزين.

وأضاف أن الرسالة موجهة إلى كل طلاب الشهادة الثانوية العامة الراغبين في التميز والتفوق، حيث يتم تنظيم أقوى المراجعات النهائية المجانية، بواسطة نخبة من أكفأ المعلمين المتميزين ومفاتيح النجاح الأساسية، متابعا: "فعلي كل طالب مجتهد ألا يفوت الفرصة، فالعمل الجاد اليوم، هو نجاح الغد".