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واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٩٨ من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي أربعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها ٣٧ شهيدا و ٦٨ إصابة خلال ال ٢٤ ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٣٤٠٤٩ شهيدا و ٧٦٩٠١ إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وواصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على مدينة رفح جنوب قطاع غزة مخلفة ١٨ شهيدا وعدد كبير من الجرحى خلال ٢٤ ساعة.

كما استشهد مواطن من عائلة جودة مع زوجته الحامل وابنته فيما تمكن الأطباء من إجراء عملية قيصرية للأم قبل استشهادها حيث نجا الجنين من الموت.

واستهدف طيران الاحتلال منزلا قرب الحدود المصرية الفلسطينية دون إصابات.

وفي خان يونس استشهد اثنان من المواطنين وأصيب عدد آخر في غارة استهدفت خيام النازحين بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكانت طائرات الاحتلال قصفت الخيام مسبقا ما أدى لإصابات عديدة.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني في محافظة خان يونس 50 جثة شهيد من مختلف الفئات والأعمار، كانت قد جمعتهم قوات الاحتلال ودفنتهم بشكل جماعي داخل مجمع ناصر الطبي.

وأشار الدفاع المدني إلى استمرار عمليات البحث وانتشال باقي الشهداء خلال الأيام المقبلة حيث ما زال هناك عدد كبير منهم.

واستشهد الطبيب الفلسطيني معين ساعد وأصيب ابنه بجراح خطيرة في قصف عيادته بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استشهد اثنان من المواطنين في قصف استهدف محيط مدرسة أبو حلو وسط المخيم نقلا إلى مشفى شهداء الأقصى الذي استقبل شهيدين ارتقيا قرب وادي غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

واستشهد مواطن وزوجته في قصف تجمع المواطنين في بلدة جباليا نقلا إلى مشفى كمال عدوان.

كما دمر جيش الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غرب غزة دون إصابات.

وقصفت المدفعية مناطق متفرقة من شمال وشرق مدينة غزة.