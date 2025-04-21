مرور ليلي مفاجئ بمستشفى القباري خلال احتفالات شم النسيم

قامت الدكتورة ميرفت السيد، المشرف العام على مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالإسكندرية، بجولة مفاجئة ليلية في جميع أقسام مستشفى القباري التخصصي، وذلك بالتنسيق مع الدكتور عبد الحليم جمعة، مدير المستشفى، لمتابعة انتظام سير العمل والانضباط الإداري، وكذلك إجراءات رفع درجة الاستعداد خلال إجازة احتفالات أعياد الربيع، وعيد شم النسيم، وعيد تحرير سيناء.

وقد أشادت لجنة المرور، بقيادة الدكتورة السيد، بمجهودات الفريق الطبي في قسمي الطوارئ والعناية المركزة، واستمتعت اللجنة إلى عدد من المرضى المترددين على قسم الطوارئ، بالإضافة إلى بعض مرضى العناية المركزة الذين أثنوا بشدة على جهود الفريق الطبي، وتم توجيه الشكر من قبل اللجنة لجميع العاملين بالمستشفى.

وأضافت الدكتورة ميرفت أنه أثناء الجولة، تم متابعة حالة تعافت بقسم العناية المركزة، بعد توقف عضلة القلب ووضع المريض على أجهزة التنفس الصناعي لمدة عشرة أيام، وقدمت الشكر والتقدير للفريق الطبي بالقسم، من أطباء وتمريض وخدمات معاونة، وعلى رأسهم الدكتور أحمد سليم والدكتور أحمد ياسر.

وكانت مستشفى القباري التخصصي قد استقبلت حالة لمريض يبلغ من العمر 61 عامًا، يعاني من صدمة تسممية وفشل حاد بوظائف الكلى، وتعرض لتوقف في عضلة القلب. وتدخل على الفور أطباء الطوارئ والعناية المركزة، حيث تم إجراء إنعاش قلبي رئوي متقدم، وتوصيل المريض بأجهزة التنفس الصناعي، مع إعطاء محفزات للضغط. وقد استجاب المريض، وتم وضع خطة علاجية مناسبة، وإخضاعه لبروتوكول علاجي شامل من قبل الكوادر الطبية بقسم العناية المركزة، شمل إعطاء المضادات الحيوية، وإجراء خمس جلسات غسيل كلوي.

وبعد عشرة أيام من توصيل المريض بأجهزة التنفس الصناعي، شهدت حالته الصحية تحسنًا ملحوظًا، وتم فصله تدريجيًا عن أجهزة التنفس الصناعي، وتقليل جرعات محفزات الضغط، إلى أن استقرت حالته، وهو الآن بكامل وعيه، ويواصل الخطة العلاجية المكثفة تحت إشراف الأطباء المتخصصين بقسم العناية المركزة بمستشفى القباري التخصصي.