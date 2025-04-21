بوتين يقر معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران.

جاء ذلك بحسب ما نشره النظام الرسمي للوثائق في روسيا، الاثنين، حول القانون الذي ينص على الاتفاق الذي يؤسس لشراكة استراتيجية شاملة بين روسيا وإيران.

وتشمل الاتفاقية، التعاون بين البلدين في مجالات متعددة، مثل الدفاع ومكافحة الإرهاب والاقتصاد والتجارة والطاقة والنقل والزراعة والثقافة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، وقّعا على هذه الاتفاقية في 17 يناير الماضي.

وتأتي مصادقة الرئيس الروسي، اليوم بعد إقراره من مجلس الدوما الروسي ومجلس الاتحاد في وقت سابق.

ومن جهته، صرح نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، بأن المعاهدة لا تنص على تقديم دعم عسكري متبادل، مؤكدا أن روسيا غير ملزمة بتقديم دعم عسكري لإيران.