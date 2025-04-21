الطلاب الوافدون بجامعة عين شمس يشاركون في المهرجان الترفيهي بالإسماعيلية

شارك عدد من الطلاب الوافدين بالجامعة في فعاليات المهرجان الترفيهي الذي نظمته الجامعة إلى مدينة الإسماعيلية وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وبحضور الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

وأعرب الطلاب الوافدون عن سعادتهم البالغة بهذه الفرصة التي أتاحتها لهم الجامعة للاستمتاع بأجواء ترفيهية مميزة والتعرف على معالم مصر السياحية وأشادوا بحسن التنظيم والترحيب الذي قوبلوا به خلال المهرجان الذي أقيم بالتعاون مع إدارة النوادي والفنادق بالقوات المسلحة في فندق جولدن جويل وقام بإحياءة كورال "اون" أحد كورالات جامعة عين شمس المتميزة.

وأكدت الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين أن هذه الفعاليات تساهم بشكل كبير في تعزيز اندماج الطلاب الوافدين في المجتمع الجامعي المصري وتكوين صداقات جديدة مع زملائهم المصريين، بالإضافة إلى اكتشافهم جوانب جديدة من الثقافة المصرية الغنية.

من جانبه، أكد إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب ، على أهمية إشراك الطلاب الوافدين في كافة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجامعة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية الجامعة الشاملة لرعاية جميع طلابها وتلبية احتياجاتهم المختلفة.

الجدير بالذكر أن هذا المهرجان الترفيهي تم بالتعاون مع إدارة الوافدين وقطاع التعاون الدولى يأتي استكمالًا للنجاح الذي حققته المهرجانات السابقة، وتلبية لرغبة الطلاب في تنظيم المزيد من الفعاليات التي تساهم في التسرية عنهم وتعريفهم بجمال محافظات مصر.