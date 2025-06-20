الإيطالي كارنيسيكي يقترب من حراسة مرمى مانشستر يونايتد

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن نادي مانشستر يونايتد يضع الحارس الدولي الإيطالي ونجم أتالانتا ماركو كارنيسيكي على رأس قائمة المرشحين لتعويض أندريه أونانا، في حال انتقال الأخير إلى موناكو الفرنسي هذا الصيف.

ووفقًا لما أورده الصحفي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، فقد أبدى موناكو اهتمامه بضم أونانا خلال سوق الانتقالات الجارية، وهو ما دفع يونايتد للتحرك سريعًا لتأمين بديل محتمل.

وأكد التقرير أن كارنيسيكي (24 عامًا) هو الخيار الأول بالنسبة لإدارة "الشياطين الحمر"، وقد أجرى النادي بالفعل محادثات أولية مع وكيل اللاعب، دون الدخول في مفاوضات مباشرة مع إدارة نادي أتالانتا حتى الآن.

وكان كارنيسيكي قد تألق بشكل لافت في الدوري الإيطالي، بعد أن أصبح الحارس الأول لأتالانتا خلال النصف الثاني من موسم 2023-2024، وواصل تألقه في الموسم الأخير بخوض 34 مباراة في الدوري.

كما تم ترشيحه لجائزة أفضل حارس في "السيري آ" الموسم الماضي، واحتل المركز الثاني خلف ميكيلي دي غريغوريو.

ورغم أنه لم يخض بعد أي مباراة دولية مع المنتخب الأول بسبب تواجد جيانلويجي دوناروما، إلا أن كارنيسيكي يعتبر عنصرًا دائمًا في قوائم منتخب إيطاليا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يملك 21 مشاركة مع منتخب الشباب (تحت 21 عامًا).

وفي ظل سنه الصغير والتطور الكبير في مستواه، لن يكون أتالانتا مستعدًا للتفريط فيه إلا مقابل عرض مالي ضخم، بحسب دي مارزيو.