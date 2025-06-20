سويسرا: تزايد خطر حدوث انهيارات أرضية في قرية برينز بعد هطول الأمطار

تتأهب قرية برينز الجبلية السويسرية لمواجهة خطر حدوث انهيار أرضي كبير، وذلك مع تراكم كميات هائلة من الأنقاض ليس لها مخرج في حال تحركها، سواء حدث ذلك قريبًا أو في وقت لاحق.

وقال فريق إدارة الأزمات اليوم الجمعة: "في أسوأ السيناريوهات، قد تنهار كتلة صخرية يصل حجمها إلى 2.2 مليون متر مكعب على القرية وتمتد حتى ألبولا، وهي سلسلة جبلية في جبال الألب، مما قد يسبب أضرارًا جسيمة".

ويرى خبراء الجيولوجيا، أنه من الممكن أن ينهار جزء من هذه الكتلة في غضون الأسابيع المقبلة.

ولم تسمح السلطات لنحو 80 من السكان بدخول القرية الواقعة في منطقة جريسونز، جنوبي سويسرا منذ عدة أشهر بسبب الخطر القائم.

وكانت القرية قد أُخليت في عام 2023 عندما بدأت انهيارات صخرية بلغ حجم كتلتها نحو 1.2 مليون متر مكعب، لكنها توقفت بأعجوبة قبل أن تصل إلى منازل القرية.