بوتين خلال لقائه الشرع: روسيا وسوريا تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا وسوريا تربطهما علاقة خاصة على مدى عقود طويلة، مشيرا إلى أن "علاقات روسيا مع سوريا، استرشدت دائما بمصالح الشعب السوري".

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بوتين قوله خلال محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في الكرملين: "لم تكن لدينا في روسيا أي علاقات مع سوريا مرتبطة بظروفنا السياسية أو مصالحنا الخاصة. على مدى هذه العقود، كان هدفنا دائما هو مصلحة الشعب السوري".

وأشار بوتين، إلى أن "روسيا وسوريا تربطهما علاقة مميزة على مدى عقود طويلة، اتسمت دائما بطابع وديّ استثنائي. كما أعرب عن استعداد موسكو لإجراء مشاورات منتظمة مع دمشق عبر وزارة الخارجية".

ووصف الرئيس الروسي الانتخابات البرلمانية في سوريا، بأنها "نجاح كبير"، مشيرا إلى أنها "ستعزز الروابط بين كافة القوى السياسية".

وفي السياق ذاته، قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن بلاده "تحترم جميع الاتفاقيات السابقة الموقعة مع روسيا"، موضحا أن "دمشق تحاول إعادة تعريف طبيعة العلاقات مع موسكو".

وأضاف: "نحترم كل ما مضى من اتفاقيات مع روسيا، ونحاول أن نعيد ونعرّف بشكل جديد طبيعة هذه العلاقات، على أن يكون هناك استقلال لسيادة سوريا وسلامة ووحدة أراضيها واستقرارها الأمني المرتبط بالاستقرار الإقليمي والعالمي".

وأوضح، أن "هناك علاقات تاريخية طويلة تربط ما بين سوريا وروسيا وعلاقات ثنائية ومصالح مشتركة"، مؤكدا أن "كثير من العلاقات الاستراتيجية والسياسية سواء إقليمية ودولية مرتبطة مع روسيا".

